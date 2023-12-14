الداخلية: ضبط 14 سلاحا ناريا و75 قضية مخدرات خلال يوم

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 14 سلاحا ناريا بحوزة 13 متهما، شملت، "بندقية خرطوش، و13 فردا محليا، و26 طلقة مختلفة الأعيرة، و109 قطع أسلحة بيضاء".

ونجحت الحملات، في تنفيذ 52 ألفا و47 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 75 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 70 كيلو مخدرات، وضبطت 9 متهمين هاربين، و9 متهمين بالبلطجة، و184 دراجات نارية مخالفة، و29 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 34 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.