طهران تحذر واشنطن من تشكيل تحالف دولي في البحر الأحمر

حذّر وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني، الولايات المتحدة من تشكيل تحالف دولي في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين في اليمن.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، اليوم الخميس، تعليقًا على محاولة واشنطن تشكيل قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن المنطقة لم تعد قادرة على تحمل المزيد من صراعات القوى، وأن الجانب الأمريكي لا يمكنه القيام بمثل هذه الخطوة.

وقال إن الأمريكيين "إذا أرادوا ارتكاب مثل هذا الحماقة، فسوف يواجهون مشاكل هائلة. كل الدول موجودة في هذه المنطقة وهي منطقتنا نحن"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأكد الوزير الإيراني أن بلاده لديها سيطرة على تلك المنطقة، وأنه "لا يستطيع أحد على الإطلاق المناورة فيها".

وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ، في بيان عبر موقع "إكس"، إن جماعة الحوثي نفذت أمس الأربعاء محاولة للاستيلاء على سفينة تحمل علم جزر مارشال، في جنوب البحر الأحمر، لكنها باءت بالفشل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعلنت في وقت سابق أن واشنطن تجري محادثات مع حلفائها بشأن تشكيل قوة مهام بحرية في البحر الأحمر.

وفي 14 نوفمبر الماضي، هدد عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، خلال خطاب تلفزيوني باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وأعلن الحوثيون، في 19 نوفمبر الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، بحسب متحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

وتوعدت جماعة "الحوثي" مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامنا مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن. -