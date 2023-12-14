مسؤول أمريكي: سوليفان يزور السعودية لبحث منع اتساع الحرب بين حماس وإسرائيل

قال مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يجري زيارة للسعودية لبحث منع اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأضاف المسؤول أن سوليفان التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمملكة قبل استكمال رحلته إلى إسرائيل الخميس، بحسب شبكة (سي إن إن).

وتابع المسؤول أن مستشار الأمن القومي الأمريكي يعتزم خلال زيارته إلى السعودية مناقشة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة الرئيس جو بايدن للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الجهود المبذولة لردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وذكر أن "سوليفان سيحاول أيضا البناء على العمل الذي كان جاريا قبل هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والذي تضمن خطوات نحو بناء السلام مع الفلسطينيين".