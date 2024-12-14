رويترز عن مسئولين سوريين: روسيا تسحب قواتها لكنها لن تخرج من البلاد

قال أربعة مسئولين سوريين لوكالة رويترز، إن روسيا تسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع في جبال الساحل لكنها لم تغادر قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية أمس الجمعة ما لا يقل عن طائرتين على ما يبدو من طراز أنتونوف إيه.إن-124، وهي من بين أكبر طائرات الشحن في العالم، في قاعدة حميميم وكانت مقدمتاهما مفتوحتان استعدادا للتحميل على ما يبدو.

وصرح مسئول أمني سوري متمركز خارج المنشأة، بأن طائرة شحن واحدة على الأقل غادرت اليوم السبت إلى ليبيا.

وأفادت مصادر عسكرية وأمنية سورية على اتصال بالروس، بأنّ موسكو تسحب قواتها من خطوط المواجهة وتسحب بعض المعدات الثقيلة وضباطا سوريين كبارا.

لكن المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية الوضع، قالت إن روسيا لم تسحب قواتها من قاعدتيها الرئيسيتين وليس لديها حاليا أي نية للقيام بذلك.

وأكد ضابط كبير في الجيش السوري على اتصال بالجيش الروسي، أن روسيا تنقل إلى موسكو بعض المعدات وضباطا كبارا من الجيش السوري لكن الهدف في هذه المرحلة هو إعادة التجمع والانتشار وفقا لما تقتضيه التطورات على الأرض.