أحمد الشرع: لسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل

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قال القائد العام لإدارة العمليات العسكرية بسوريا، أحمد الشرع، اليوم السبت، إن سوريا ليست بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل.

وأضاف الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني: "دمشق متأخرة بكل النواحي عما أنجزناه في محافظة إدلب"، موضحاً أنه لديه خطط منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام السوري السابق.



وتابع الشرع: "ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني"، ذاكرا أنه أعطى للروس أيضا فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأوضح الشرع، أنه يتواصل مع سفارات غربية ويجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق، قائلا إن أهدافه واضحة وخططه جاهزة للبناء والتطوير في سوريا.

وأكد: "لسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل".