دراسات نقدية في كتاب عن تجربة الشاعر محمد الشحات

يصدر عن دار "الأدهم" خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ينطلق يوم 22 يناير الجاري، كتابا بعنوان "المرايا النقدية.. والتجربة الشعرية عند محمد الشحات"، بتقديم الدكتور رمضان بسطويسى محمد.

الكتاب عبارة عن مجموعة دراسات ومقالات لعدد كبير من النقاد تناولت الأعمال الكاملة التي صدرت للشاعر في جزءين عام 2014 وكانت تضم 10 دواوين، ثم دراسات تتناول الدواوين التي صدرت بعد الأعمال الكاملة، وقد حظى ديوانه الأخير "سيعود من بلد بعيد" على مجموعة كبيرة من الدراسات.

وأشار بسطويسي في مقدمته إلى أن الدراسات المقدمة في هذا الكتاب تنوعت بين الكتابة عن الموضوعات والقضايا التي تطرحها دواوين الشاعر محمد الشحات وبين تقنيات الكتابة الشعرية واللغة، وكلها دراسات عميقة وجادة وتنم عن فهم عميق لدواوين الشاعر لذلك أحاول اختيار زاوية أخرى من عالمه الشعري، وهي الكشف عن رؤيته للعالم والوجود عبر الدواوين التي قدمها في سنوات عمره.

وأضاف أن دواوين الشحات هي عبارة عن (سيرة حياة) تولد وتمتد عبر خبرات الحياة والسياسة والوجود، وتتداخل مع أحداث حياته بشكل يجعل من الدواوين مرآة عاكسة لحياته لدرجة أنه يخصص ديوانا كاملا يخاطب فيه ابنه الذي هاجر خارج الوطن، ويسأله العودة لحضنه، ويلمح القاريء تطور صورة الأنا وصورة الآخر عبر الدواوين التي تشكل فصول الحياة، وكل فصل يشكل مرحلة قائمة بذاتها بكل تداخلاتها مع الذات والواقع.

والدراسات التي يضمها الكتاب شارك في كتابتها محمد زيدان، مصطفى عطية جمعة، نادرعبدالخالق، أحمد فرحات، أشرف قاسم، فرج مجاهد عبد الوهاب، عاطف محمد عبد المجيد، أسماء فهمي، نعيمة سعدية ، محمد الحبيب بن الطّاهر، أحمد صلاح كمال، عصام شرتح، عادل درغام، أحمد عفيفي، محمد عيد إبراهيم، محمد سمير عبد السلام، شريفه السيد، مصطفى زكي، سعاد عبد الله، أيمن حماد ، وأشرف دسوقي علي.