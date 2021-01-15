وزير النفط العراقي يؤكد التزامه بقرارات منظمة أوبك

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، مساء اليوم الخميس، بأن العراق قادر حاليا على إنتاج 5 ملايين برميل يوميا، لكن محددات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أجبرتنا على إنتاج 4ملايين برميل يوميا.

وقال في مقابلة مع تلفزيون العراقية الحكومي: "إن العراق لايتملص من التزاماته تجاه منظمة أوبك بل هو ملتزم".

وأضاف: "سعر بيع برميل النفط العراقي يبلغ حاليا 54 دولار للبرميل الواحد، وإن 70% من صادرات العراق تذهب للسوق الآسيوية خاصة الصين والهند".

وأوضح أن حصتنا حاليا في منظمة أوبك مليون و800 ألف برميل يوميا من الحقول الجنوبية و 400 ألف برميل من الحقول الشمالية".

وأضاف وزير النفط العراقي: "أن سلطات أقليم كرستان غير ملتزمة تجاه الحكومة الاتحادية بسبب ابرامهم عقود طويلة الأمد من عمليات الإنتاج والتصدير، وأن الإقليم غير ملتزم باستقطاع حصة العراق وفق محددات منظمة أوبك، وأن إدارة الثروة النفطية حاليا في الإقليم ليست من مصلحة العراق والإقليم".

وشدد عبدالجبار على أنه "لابد من قرار سياسي يحسم موضوع نفط الإقليم وأن تدار حقول نفط كركوك من قبل شركة نفط الشمال".

وكشف الوزير العراقي: "أن وزارة النفط ستخفض من استيرادات المحروقات بنسبة تصل إلى 50%".