وافق مجلس الوزراء، على إصدار عملة معدنية متداولة فئة الجنيه، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام.

وسيصدر تصميم العملة الجديدة مرفقا بالقرار لدى نشره في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي 5 معلومات تقدمها "الشروق" لقرائها عن هذا الإصدار:

١- الإصدار من فئة الجنيه وقيمة القطعة جنيه واحد، أي أنه تذكاري لكن قابل للتداول في الأسواق.

٢- سيتداول جنيه عيد الشرطة بشكل عادي جنبا إلى جنب مع الجنيهات المعدنية المتداولة الأخرى التي عليها قناع الملك توت، وصور تعبيرية لمشروعات أخرى مثل قناة السويس الجديدة وتطوير الريف المصري والطاقة الشمسية وقناطر أسيوط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وحقل ظهر والشبكة القومية للطرق، بالإضافة للذكرى الثمانين لإنشاء وزارة التضامن.

٣- الإصدار ستسك منه 3 ملايين قطعة فقط.

٤- هذه المرة الأولى التي تصدر فيها عملة معدنية تذكارية للشرطة المصرية منذ عام 1988 عندما أصدرت مصلحة سك العملة عملة فضية تذكارية غير قابلة للتداول من فئة خمسة جنيهات، وعملة تذكارية قابلة للتداول من فئة عشرين قرشا، وحملت كلاهما شعار وزارة الداخلية وتاريخ ٢٥ يناير

٥- هذا العام تمر 69 عاما على موقعة الإسماعيلية التي اعتبرت عيدا للشرطة المصرية تمجيدا لبسالة رجال الشرطة عندما رفضوا تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، وأسفر الاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية عن مقتل 56 شرطيًا مصريًا و73 جريحًا، واستولت القوات البريطانية على مبنى المحافظة وهدمته.