البر الرئيسي الصيني يسجل 104 إصابات محلية العدوى بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الجمعة 104 إصابات جديدة، محلية العدوى، بكوفيد-19.



وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن من بين الحالات المذكورة، 52 في خنان، و39 في تيانجين، و8 حالات في قوانجدونج، و4 حالات في شنشي، وحالة واحدة في تشجيانج.



كما تم تسجيل 61 إصابة جديدة، وافدة، بكوفيد-19 في ثماني مناطق على مستوى المقاطعات.



وسجلت شنغهاي 6 حالات جديدة مشتبه بإصابتها، وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، بينما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة متعلقة بالمرض أمس.



ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني إلى 104745 حتى الجمعة، بما فيها 3451 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، بينهم 11 في حالة خطيرة.



وخرج إجمالي 96658 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، وتوفي 4636 شخصا بسبب المرض.



وتم تسجيل إجمالي 25 حالة إصابة جديدة، دون أعراض، يوم الجمعة، بما فيها 23 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي.