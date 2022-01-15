الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية في المنوفية ضمن حياة كريمة

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، قافلة بيطرية مجانية بقريتي الماي واصطبارى، بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك تماشيا مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير وبتوجيهات د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى بالمنوفية وصندوق التأمين على الماشية.

وقامت القافلة بالكشف والعلاج وإعادة التأهيل لـ٦٥٤ رأس ماشية لدي ٢٧٩ مستفيدا، وتم إعادة التأهيل التناسلي لـ٢٨٦حيوانا، حيث شمل فحص هذه الحيوانات الفحص التناسلي بالموجات فوق الصوتية لتشخيص العشار، وكذلك المشاكل التناسلية وعلاجها والتلقيح الاصطناعي للحيوانات السليمة تناسليا والجاهزة للتلقيح أثناء تواجد القافلة.

كما تم الكشف على الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية وعلاجها وتم تجريع الأغنام والماعز العجول الصغيرة ضد الأمراض الطفيلية بعدد ٢٢٣ رأسا، وتم إجراء ٩ من العمليات الجراحية وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير سيادية، بـ٣٨ رأسا.

كما تم تقييم الطلائق المستخدمة في التلقيح الطبيعي بالقرىة، وتشخيص وعلاج الأمراض الباطنه ومسببات التهاب الضرع والعرج، وتم عمل ندوة للأطباء البيطريين عن استخدام التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية في حيوانات المزرعة.