ربيع ياسين: الجيل الحالي للفراعنة قادر على تكرار سيناريو أمم إفريقيا عام 86

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تحدث ربيع ياسين، لاعب الفراعنة ومدرب منتخب الشباب الأسبق عن خسارة المنتخب الوطني من منافسه نيجيريا في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاحية مشوار الفريقين ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال ياسين في تصريحات تلفزيونية: "خسارة المنتخب المصري في المباراة الافتتاحية تشبه خسارة جيل 86 من منتخب السنغال، ولكن لاعبي المنتخب الوطني نجحوا في لم الشمل سريعاً وتعاهدوا على تحقيق اللقب".

وأضاف: "جيل الثمانينات كان رائعاً ولكن مصر دائماً ولادة ومليئة بالمواهب وقادرة على تحقيق الألقاب القارية في أي عصر والجيل الحالي يستطيع تكرار سيناريو 86 والعودة بقوة للمنافسة".

واختتم:" الأدوار مهمة في غرفة الملابس للاعبين الكبار الذين يستطيعون لم الشمل ومساعدة المدير الفني على تحقيق الانتصارات ونقل أفكاره للاعبين".