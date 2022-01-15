تعرف على ترتيب دوري «سوبر السلة» في ختام الجولة الـ 10

اختتمت منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري "سوبر السلة" المصري، في مباريات شهدت تألق ثنائي القمة الأهلي والاتحاد، حيث تغلب الأحمر على منافسه مصر للتأمين وتحقيق الزمالك فوزًا مهما على المصرية للاتصالات.

وشهدت المنافسات أيضًا مواصلة الاتحاد نتائجه المميزة بعدما فاز على سموحة في ديربي الاسكندرية، والذي حسمه سيد البلد ليواصل احتلال صدارة جدول ترتيب البطولة المحلية بفارق الأهداف عن الأهلي.

وجاء جدول ترتيب بطولة دوري السوبر كالتالي:

المركز الأول: الاتحاد السكندري برصيد 18 نقطة

المركز الثاني: الأهلي برصيد 18 نقطة

المركز الثالث: الجزيرة برصيد 17 نقطة

المركز الرابع: الاتصالات برصيد 16 نقطة

المركز الخامس: سبورتنج برصيد 14 نقطة

المركز السادس: الزمالك برصيد برصيد 13 نقطة

المركز السابع: مصر للتأمين برصيد 13 نقطة

المركز الثامن: سموحة برصيد 11 نقطة