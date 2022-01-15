شقيقه: أكرم توفيق ربما يعود للملاعب بعد 3 شهور فقط

صرح عبد العزيز توفيق، لاعب الزمالك السابق، وشقيق أكرم توفيق ظهير الأهلي ومنتخب مصر الحالي، بأن شقيقه كان يمتلك عروضا للاحتراف من أندية القمة في الدوري الإنجليزي، وذلك قبل تعرضه للإصابة مع الفراعنة أمام نيجيريا بقطع في الرباط الصليبي.

وقال عبد العزيز في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": " قبل الإصابة، أكرم توفيق كان يمتلك عروضا من أندية القمة في الدوري الإنجليزي".

وأضاف:" أكرم حالته النفسية كانت سيئة بعد الإصابة، لأنه كان حزين جدًا بسبب توقيت الإصابة، لأنه كان يفكر في الخطوة المقبلة في مشواره، خاصة بعد وصول عروض احتراف له".

وحول إصابة أكرم في مباراة نيجيريا، نوه: " أكرم لديه إصرار وعزيمة على العودة بعد الإصابة، هو لديه عضلات قدم قوية ستساعده على العودة، البعض يقول أنه قد يعود بعد 6 أو 7 أشهر ، لكنها لن تكون مفاجأة إذا عاد أكرم بعد ثلاثة أو أربعة أشهر فقط".

واختتم:" أكرم سيعود غدًا من الكاميرون، وسيسافر بعد ذلك إلى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية".