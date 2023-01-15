الصين تشغل 6 محطات كهربائية في العراق

أعلنت السفارة الصينية في العراق، اليوم الأحد، تشغيل ست محطات كهربائية في العراق، مشيرة إلى أن أولويات الحكومة العراقية تنفيذ وتطبيق الاتفاقية الاطارية مع الصين.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن سفير جمهورية الصين في العراق تسوي وي قوله إن "الحكومة الصينية قامت بتحصين وتعديل تدابيرها الوقائية بشأن الاستجابة للجائحة خاصة بالنسبة للأجانب"، مبينا أن "هناك المزيد من التسهيلات سواء في سياسة دخول الأراضي الصينية والتأشيرات".



وأضاف: "يمكن للجانب الصيني تنظيم المزيد من الزيارات أو دورات تدريبية لمختلف الأقساط خاصة في المجال الإعلامي"، مشيرا إلى أن "الوضع في الصين أصبح أكثر استقراراً لاسيما بعد اتخاذ التدابير الجديدة، حيث تم تجاوز ذروة الإصابات والعدوى".



وتابع: "هنالك تسهيلات هي الأفضل لتطبيق التوافقات التي توصل إليها الجانبان العراقي والصيني"، لافتا إلى أن "الاستثمارات والتعاون بين البلدين في المجال الهندسي وكذلك المعيشي مستمر، إذ إن هنالك ست محطات كهربائية في العراق قد تم تشغيلها من قبل الشركات الصينية أسهمت في توريد كمية كبيرة من الكهرباء في العراق".



وأوضح أن "هناك تقدماً سلساً وجيداً في مشروع المدارس الصينية بالعراق، إذ إنه موزع بين المحافظات ونسب الإنجاز فيه متفاوتة، بالإضافة إلى وجود أنواع مختلفة من القروض الصينية وهي قروض من مؤسسات تجارية وهناك قروض على مستوى الحكومة".



ولفت إلى أن "الاتفاقية العراقية الصينية الاطارية جوهرها اتفاقية تخص ترتيبات مالية وتمويلية"، مبيناً أن "الجانب الصيني ملتزم بالتعاقدات الموقعة بين البلدين".