وفاة كارل هان رئيس مجلس إدارة فولكس فاجن الأسبق عن 96 عاما

توفي كارل هان، الذي تولى رئاسة مجلس إدارة شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات لفترة طويلة يوم السبت عن عمر يناهز 96 عاما، حسبما أكدت مؤسسته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال متحدث باسم مؤسسة هان إن الرجل توفي بسلام أثناء نومه بمنزله في فولفسبورج.

ويعود الفضل إلى هان في وضع الأسس لشركة فولكس فاجن كشركة عالمية خلال الفترة التي قضاها في رئاستها. وشملت فترة رئاسته، التي بدأت في عام 1982، عمليات الاستحواذ على شركتي سيات وسكودا.

وبدأ هان أيضا توسيع نشاط الشركة إلى الصين.

وقبل صعوده إلى قمة فولكس فاجن، أدار هان شركة كونتيننتال لتصنيع الإطارات منذ عام 1973. وكان قد ساهم سابقا في دفع نمو مبيعات طراز السيارة "بيتل" في الولايات المتحدة لصالح شركة فولكس فاجن.

وحتى خلال سنواته الأخيرة، ظل هان منشغلا في حملات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال مؤسسته.

وذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية أن مراسم الجنازة ستقام في فولفسبورج في 24 كانون الثاني/يناير.