مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 إثر انفجار قنبلة بكنيسة في الكونغو الديمقراطية

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قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 39 شخصا آخرين إثر تفجير قنبلة استهدف كنيسة في إقليم نورث كيفو بالكونغو الديمقراطية، حسبما قال الجيش اليوم الأحد.

وأكد المتحدث باسم الجيش انتوني موالوشي الحصيلة الرسمية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال إنه على الرغم من عدم إعلان أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، الذي وقع أثناء مراسم تعميد، فقد تم اعتقال مواطن كيني.

وأضافت الحكومة أنها تشتبه في أن الهجوم نفذته حركة القوات الديمقراطية المتحالفة المتمردة.

وقال المتحدث باتريك موايايا في بيان إن "الحكومة تدين بشدة التفجير، الذي من الواضح أن إرهابيي القوات الديمقراطية المتحالفة يقفون وراء تنفيذه".

وأضاف أنه تم فتح تحقيق في التفجير.

ويعصف الصراع بمنطقة شرق الكونغو منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما امتد العنف، في أعقاب الحرب الأهلية الرواندية، والإبادة الجماعية عبر الحدود.

وهناك أكثر من 100 جماعة مسلحة تنشط في المنطقة، من بينها حركة "إم.23" هو الاسم المختصر لحركة "23 مارس". وتحتفظ رواندا بقوات في شرق الكونغو.