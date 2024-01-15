ضبط 3940 علبة سجائر مجهولة المصدر في المنتزه بالإسكندرية

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أعلن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية في بيان اليوم الإثنين، ضبط 3940 علبة سجائر متنوعة ومجهولة المصدر، مشددًا على الأجهزة الرقابية بالمديرية بمتابعة الأسواق.

فيما شنت إدارة المنتزه التموينية برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وتحت إشراف أحمد علي رئيس الرقابة ووائل كمال مفتش الإدارة، بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن ضبط حيازة وعرض للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.