 ضبط 3940 علبة سجائر مجهولة المصدر في المنتزه بالإسكندرية - بوابة الشروق
الإثنين 15 يناير 2024 9:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ضبط 3940 علبة سجائر مجهولة المصدر في المنتزه بالإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 9:20 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 9:20 م

أعلن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية في بيان اليوم الإثنين، ضبط 3940 علبة سجائر متنوعة ومجهولة المصدر، مشددًا على الأجهزة الرقابية بالمديرية بمتابعة الأسواق.

فيما شنت إدارة المنتزه التموينية برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وتحت إشراف أحمد علي رئيس الرقابة ووائل كمال مفتش الإدارة، بالاشتراك مع مباحث التموين بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن ضبط حيازة وعرض للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك