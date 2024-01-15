القسام: مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

بثت كتائب القسام، مساء اليوم الإثنين، تسجيلا مصورا كشفت فيه عن مصير 3 من المحتجزين الإسرائيليين لديها في غزة.



وتضمن التسجيل كلمة أسيرة من الثلاثة، واسمها نوا أرغماني، حيث قالت إنهم تعرضوا لقصف من طائرة إسرائيلية أدى إلى مقتل رفيقيها، وكانت هي الناجية الوحيدة.



وفي نهاية التسجيل، عرضت القسام صورا لجثماني الأسيرين القتيلين يوسي شرعابي وتايس فريسكي.



وكانت القسام قد نشرت أمس تسجيلا مصورا للمحتجزين الإسرائيليين الثلاثة، حيث وجهوا مناشدة لنتنياهو بإيقاف الحرب في غزة، لكن التسجيل لم يشر إلى مصيرهم.



ونشر هذا التسجيل بعد ساعات من إعلان الناطق باسم القسام أبو عبيدة -في تسجيل مصورأمس- أن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين صار مجهولا، مؤكدا أن الاحتلال فشل خلال 100 يوم في تحقيق أهدافه بما فيها تحرير الأسرى.