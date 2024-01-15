11 قتيلا جراء أمطار غزيرة بريو دي جانيرو البرازيلية

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لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم؛ جراء أمطار غزيرة هطلت الأحد في ريو دي جانيرو ومحيطها، بحسب فرق الإطفاء في المدينة البرازيلية.

وبحسب صحيفة "واشنطن تايمز"، أعلنت في أجزاء من المدينة "حالة الطوارئ"، حيث سقط ما مجموعه 200 ملم من الأمطار في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي أكثر مما كان متوقعا لشهر يناير بكامله.

وأغلِق نحو 10 من خطوط الحافلات، إضافة إلى عدد من محطات المترو بسبب انتشار المياه، نتيجة الغرق والصعق بالكهرباء وانزلاقات للتربة، ولا يزال رجال الإطفاء يبحثون عن امرأة مفقودة بعدما جرفت سيارتها بسبب فيضان نهر.

وقال رجال الإطفاء في ريو، إنهم نفذوا 200 عملية تدخل، معظمها عمليات إنقاذ ومساعدة بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة.

وأنذر المركز الوطني للرصد والتحذير من الكوارث الطبيعية من خطر "مرتفع للغاية" لحدوث انزلاقات للتربة في 8 بلديات بولاية ريو.