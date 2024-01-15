كتائب القسام تنشر مقطع فيديو لأسرى ورهائن إسرائيليين: غدا سنخبركم بمصيرهم

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لثلاثة أسرى إسرائيليين معلقة "غدا سنخبركم بمصيرهم".

وطالب الأسرى في المقطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإيقاف الحرب بغية إعادتهم إلى أسرهم.

وقالت أسيرة إسرائيلية في المقطع: "أوقفوا هذا الجنون وأعيدونا إلى عائلاتنا".

وفي وقت سابق، قال أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب القسام" في تسجيل صوتي إن "مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو بات خلال الأسابيع الأخيرة مجهولا، أما الباقون فهم جميعا دخلوا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني".

وأضاف "على الأغلب سيكون العديد منهم قد قتل مؤخرا فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وكبير كل ساعة، وقيادة العدو وجيشه يتحملون كامل المسؤولية".

وتابع أبو عبيدة "أُبلغنا من جهات عدة في جبهات المقاومة بأنهم يسعون لتوسيع ضرباتهم للعدو في قابل الأيام في ظل استمرار العدوان على غزة".

وصرح بأنه "وبعد مئة يوم من المعركة والمواجهة والتصدي للعدوان، هذه هي قيادة العدو تتجرع الألم وتخوض في وحل الفشل والإخفاق".