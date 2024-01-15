دول الاتحاد الأوروبي تستقبل أكثر من 3 آلاف مريض من أوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الاثنين أن دول الاتحاد الأوروبي والنرويج استقبلت أكثر من 3 آلاف مريض من أوكرانيا من أجل تخفيف الضغط على النظام الصحي هناك.

وقالت المفوضية إن برنامج الإجلاء الطبي، الذي تم إطلاقه في مارس 2022، بعد شهر من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، هو أكبر عملية إجلاء طبي يقوم بتنسيقها مركز تنسيق الاستجابة الطارئة التابع للمفوضية، حتى اليوم.

وقالت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس: "كما قلنا دائما، يمكن لأوكرانيا وشعبها الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي طالما لزم الأمر".

من جانبه، قال مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش "لا يمكننا أن نغض الطرف عن الفظائع التي يضطر الشعب الأوكراني إلى مواجهتها كل يوم"

وتابع "مع مواصلة روسيا لهجماتها الوحشية على البنية التحتية المدنية لأوكرانيا، ومن بينها المستشفيات، فإن تقديم المساعدات الطارئة لأوكرانيا لا يزال مهما للغاية كما كان دائما".

وأعرب عن امتنانه للدول الأوروبية الـ22 التي فتحت مستشفياتها للمرضي من أوكرانيا. وتشمل القائمة معظم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج، وهي ليست من أعضاء الاتحاد.