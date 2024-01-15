نادي الأسير: إسرائيل تعتقل 5875 فلسطينيا في 100 يوم بالضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل نحو 5875 فلسطينيا بينهم 355 طفلا و200 من النساء في الضفة الغربية خلال 100 يوم.

وأفاد النادي في بيان تلقت RT نسخة منه، بأنه "على مدار 100 يوم من العدوان والإبادة الجماعية في غزة، اعتقل جيش الاحتلال ما لا يقل عن 5875 مواطنا من الضفة"، مشيرا إلى أن الحصيلة تشمل من اعتقل وأبقي على اعتقاله أو أفرج عنه لاحقا.



وذكر أن حملات الاعتقال طالت جميع الفئات بما في ذلك النساء والأطفال، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال نحو 200، فيما تجاوز عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال حتى نهاية شهر ديسمبر المنصرم 355 طفلا".

وأفاد "نادي الأسير" بأن "مستوى الجرائم منذ السابع من أكتوبر 2023، يتخذ منحى تصاعديا من حيث مستوى التوحش والتفاصيل المروعة والمرعبة التي عكستها شهادات المعتقلين وعائلاتهم".

وأضاف أن "من أبرز الجرائم التعذيب والتنكيل والضرب المبرح والتهديد بإطلاق النار بشكل مباشر، والتحقيق الميداني، والتهديد بالاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية ورهائن".

وأشار إلى أكثر من 2856 أمر اعتقال إداري بعد السابع من أكتوبر، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون إسرائيل لأكثر من 3290 وهي النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة عام 1987.



وعن معتقلي غزة، قال النادي إن "الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم"، مشيرا إلى أن تل أبيب وبعد مرور 100 ترفض الكشف عن أي معطيات بشأن مصير معتقلي غزة أو أعدادهم الدقيقة وأماكن احتجازهم.

ويبلغ إجمالي الأسرى في السجون الإسرائيلية 8800 كما هو موثق لدى النادي حتى نهاية شهر ديسمبر 2023.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، مخلفا 347 قتيلا حتى السبت 13 يناير.

كما خلفت الحرب مدمرة على غزة حتى السبت 23 ألفا و843 قتيلا و60 ألفا و582 مصابا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.