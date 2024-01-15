خلافات داخل الكونجرس تؤخر أداء رئيس جواتيمالا اليمين 10 ساعات

أدى الناشط المناهض للفساد برناردو أريفالو اليمين الدستورية كرئيس لجواتيمالا بعد تأخير استمر أكثر من عشر ساعات بسبب خلافات صاخبة في الكونجرس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ملك إسبانيا ورئيسى تشيلي وكولومبيا كانوا من بين الزعماء الأجانب الذين ظلوا ينتظرون (إقامة حفل تنصيبه)، أمس الأحد، بينما علا أصوات مشرعين وهم يتبادلون الشتائم ضد بعضم البعض. وفي وسط مدينة جواتيمالا سيتي، اقتحم أنصار غاضبون لأريفالو صفا لشرطة مكافحة الشغب بالقرب من الكونجرس، وطالبوا المشرعين بالسماح بالمضى قدما في حفل التنصيب.

وقالت وكالة بلومبرج إن البلاد بدت، في معظم اليوم، كأنها على شفا أزمة دستورية في الوقت الذي رفض فيه الكونجرس أداء مشرعين لليمين الدستورية للفترة 2024 -2028، مصرا على أن أعضاء حركة سيميلا التي يتزعمها أريفالو يجب أن يؤدوا اليمين الدستورية كمستقلين بسبب تحقيقات تجرى بخصوص حزبهم.