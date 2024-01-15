إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس والقدس

أصيب 5 فلسطينيون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي نابلس والقدس بشمال ووسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، بإصابة 4 أشخاص برصاص الاحتلال والشظايا، أحدهم في الرأس (15 عاما)، والآخر (71 عاما) في البطن، وطفل (9 سنوات) بشظايا في الرأس، وأخرى (27 عاما) بشظايا في الظهر، خلال اقتحام قوات الاحتلال لحي المخفية في مدينة نابلس، وجرى نقلهم جميعا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر أمنية أن قوات إسرئيلية خاصة اقتحمت حي المخفية وحاصرت بناية الشامي واعتقلت الشاب عبد الشامي، قبل انسحابها من المنطقة.

وفي مدينة القدس، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، عند حاجز "قلنديا" العسكري، شمال المدينة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها نقلت إصابة بالرصاص الحي أسفل البطن لشاب (28 عاما) قرب الحاجز العسكري.