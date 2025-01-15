تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أجواء مستقرة بجميع مدن المحافظة، وطقس دافئ نهارًا ساعد السائحين من مختلف جنسيات العالم على الاستمتاع بالألعاب المائية.

وحذرت الوحدة المحلية بمدينة رأس سدر، قائدي السيارات ومرتادي الطريق الدولي والساحلي بتوخي الحذر والحيطة؛ لوجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب صباح يومي الأربعاء والخميس الموافق 15 و16 يناير الجاري، مما يعوق الرؤية بشكل جزئي.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن مدن المحافظة يسودها طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، وموجة من الصقيع تضرب مدينة سانت كاترين.

وأشار إلى أن المحافظة استعدت بخطة طوارئ، واصطفاف المعدات، ومتبعة جاهزيتها وحلاتها التشغيلية أول بأول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية والساحلية للحد من السرعة، تزامنًا مع حدوث شبورة مائية في بعض المناطق، وحركة الرياح على فترات متقطعة بسرعة لا تتخطى الـ26 كيلو مترا في الساعة، مع استقرارها داخل الكتل السكنية مما ساهم في الاحساس بالدفء.

وأشار البيان، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح به شمالية شرقية وشمالية غربية.

وأوضح أن الموانئ البحرية وحركة المرور بالطرق الدولية والساحلية تسير بشكل طبيعي حتى الآن.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 23 والصغرى 11، وفي مدينة رأس سدر العظمى 23 والصغرى 11، وفي مدينة طابا العظمى 21 والصغرى 7.

وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 16 و الصغرى 1 تحت الصفر، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 27 والصغرى 16 درجة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.