المفوضية الأوروبية تدعو عواصم الدول الأعضاء لتقييم الاستثمارات الأجنبية بالقطاعات الحيوية في الخارج

دعت المفوضية الأوروبية، عواصم الدول الأعضاء، اليوم الأربعاء، إلى إعادة النظر في الاستثمارات الأجنبية للشركات في القطاعات الحيوية بالخارج، وتحليل المخاطر التي تهدد الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

وقال المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إن تقييم الاستثمارات الخارجية للاتحاد الأوروبي في مجالات التكنولوجيا الرئيسية، سيسمح لنا بأن يكون لدينا صورة أوضح للتهديدات المحتملة التي نواجهها.

وأوضح شيفتشوفيتش، أن الاتحاد الأوروبي له الريادة في توفير الاستثمارات، لكن الجغرافيا السياسية اليوم تعني أنه يجب علينا أن يكون لدينا فهم أعمق للمخاطر المحتملة التي قد تترتب عليها.

وأفادت المفوضية الأوروبية، بأن العواصم الأوروبية يتم حثها على تقييم المعاملات في مجال أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية.