طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القوى الدولية والإقليمية بترك الملف السوري قائلا: "على الجميع أن يرفعوا أيديهم عن المنطقة ونحن قادرون مع إخواننا السوريين على سحق داعش و "واي بي جي" وغيرها من التنظيمات الإرهابية بوقت قصير".

وقال أردوغان في تصريحات صحفية اليوم نقلتها وكالة الأناضول: "من واجبنا كإخوة وجيران أن نداوي جراح إخواننا السوريين ونضمن لهم النهوض في أقرب وقت، ولا يمكننا أن ننظر بمنظار غربي إلى دولة مجاورة تربطنا بها علاقات أخوية منذ قرون وحدود بطول 911 كيلومترا".

وأكد الرئيس التركي: "لن يتمكن أحد من تخريب أواصر الأخوة التركية الكردية العربية في تركيا وسوريا"، لافتا إلى أنه يدعم حل كل قضايا الأكراد في سوريا، متابعا: "نحن الضامنون لأمن الأكراد".

وانتقد أردوغان تنظيم "واي بي جي" واتهمه بنهب الموارد الطبيعية في سوريا، مؤكدا أنه "لن يفلت من المصير المؤلم الوشيك ما لم يحل نفسه ويلقي سلاحه".

وعن انتظار الإعلان عن اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة، قال الرئيس التركي إنه سيكون فرصة هامة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة بأكملها، قائلا: "نتابع عن كثب مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ونأمل أن نتلقى قريبا أخبارا إيجابية".

وشدد أردوغان على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن الأعمال العدائية على الأراضي السورية؛ وإلا فإن النتائج سيكون لها تأثير سلبي على الجميع.