أردوغان يحث زعيم حزب العمال الكردستاني على الدعوة إلى حل المنظمة

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه في حال قام زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان بإطلاق الدعوة اللازمة واتخذ المسلحون الخطوات اللازمة، فإن تركيا كلها ستنتصر.

وأوضح أردوغان، أنه إذا لم تستجب المنظمة لمثل هذه الدعوة (حل الحزب)، وإذا لم تظهر الهياكل التابعة لها الإرادة المتوقعة منها، فإننا سنحقق هدفنا المتمثل في "تركيا بدون إرهاب" من خلال وسائل أخرى، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف الرئيس التركي، أن تدمير حزب العمال الكردستاني هو مسألة وقت وتخطيط.

جدير بالذكر أن زعيم الميليشيا الكردية المسجون حاليا، تعهد بالمساعدة في إنهاء الصراع مع الدولة التركية.

وتصنف أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه "منظمة إرهابية".

ويقبع أوجلان، في السجن بجزيرة تقع قبالة إسطنبول منذ عام 1999.