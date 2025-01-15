تشيلسي يواصل الترنح بتعادل أمام بورنموث في البريميرليج

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واصل تشيلسي ترنحه وتعادل بشق الأنفس أمام ضيفه بورنموث بنتيجة 2 / 2، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء.

أنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف نجمه الإنجليزي الشاب كول بالمر، في الدقيقة 13 من المباراة، التي أقيمت وسط جماهيره في ملعب ستامفورد بريدج.

وقلب بورنموث الطاولة على أصحاب الأرض في الشوط الثاني، حيث أدرك التعادل بهدف جاستن كلويفرت في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، وأضاف أنطوان سيمينو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 68.

ولكن تشيلسي انتزع نقطة التعادل بهدف سجله قائد الفريق ريس جيمس في الدقيقة 95.

وبقى تشيلسي عاجزا عن تحقيق الانتصارات للجولة الخامسة على التوالي، وتعادل في 3 مباريات وخسر اثنتين، ليبقى رصيده 37 نقطة في المركز الرابع.

أما بورنموث، فقد فرط في فوز وشيك ونقطتين ثمينتين ليتراجع للمركز السابع برصيد 34 نقطة بعد تعادله الخامس في مشواره بالدوري هذا الموسم.

وفي أول مباراة بالدوري تحت قيادة مدربه الجديد جراهام بوتر الذي تولى المسؤولية خلفا للإسباني جولين لوبيتيجي، عاد وست هام يونايتد لطريق الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، بالتغلب على ضيفه فولهام بنتيجة 3 / 2.

وسجل كارلوس سولير وتوماس سوتشيك ولوكاس باكيتا أهدف وست هام في الدقائق 31 و33 و67، بينما أحرز النيجيري أليكس إيوبي هدفي فولهام في الدقيقتين 51 و78.

وحقق وست هام فوزه السابع في مشواره بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، ويقفز للمركز الثاني عشر.

أما فولهام، فقد واصل نزيف النقاط بعد تعادلين متتاليين في الجولتين الماضيتين، ليتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز التاسع بعدما تلقى خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم.