وزير التعليم: البكالوريا المصرية ستطبق على طلاب أولى إعدادي عندما يصلون للمرحلة الثانوية

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، إن مشروع البكالوريا المصرية في حالة إقراره العام المقبل على طلاب الصف الأول الثانوي، سيطبق أيضا على طلاب الصف الأول الإعدادي عندما يصلون للمرحلة الثانوية، ولن يكون لهم أي نظام جديد مختلف، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب خضعوا لتطوير المناهج 2.0 عندما كانوا في الصف الأول الابتدائي.

وأضاف، خلال اجتماعه اليوم مع محررين التعليم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حركة المديريات أصبحت تتم مرتين في العام طبقا لتقييم عمل كل مدير ووكيل مديرية وإدارة تعليمية، معلنا عن القيام بحركة جديدة في إجازة نصف العام، والاخري ستتم في شهر يونيو المقبل.

وأكد أن المجموعات المدرسية هي وسيلة للقضاء على الدروس الخصوصية ورفع الدخل المادي للمعلم.