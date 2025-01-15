تجار السوق الحضري بماقوسة يشكرون الرئيس السيسي: حلم تحقق بعد 15 عامًا

دشن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم المرحلة الأولى من السوق الحضري بماقوسة، في إطار اهتمام القيادة السياسية، بالقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضرية آمنة ومنظمة للتجار، والمواطنين.



وأكد المحافظ أن أعمال التطوير داخل السوق لن تتوقف، مشددًا على الاستجابة لكافة مطالب التجار بما يساهم في أداء دورهم على الوجه الأمثل، موضحاً أنه سيتم إنشاء مكتب بريد، وصيدلية، ونقطة شرطة، وخطوط سرفيس، بالإضافة إلى تخصيص أتوبيسين للنقل الجماعي المجاني إلى السوق، ومد خطوط المياه والكهرباء والتليفونات والإنترنت للمنطقة.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ إجراءات إضافية لضمان جاهزية السوق، تشمل إنشاء سور خارجي وبوابات أمنية لتنظيم الدخول والخروج، وإنشاء مسجد للصلاة، وتمهيد الطرق المؤدية للسوق، بالإضافة إلى توفير دوريات أمنية دائمة لضمان الأمان والاستقرار.

وأضاف اللواء كدواني أن البنك الزراعي سيقدم قروضًا ميسرة بفائدة لا تتجاوز 7% على مدى ثلاث سنوات لدعم التجار في تجهيز محالهم وبدء أنشطتهم التجارية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية كافة، للانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة في أقرب وقت ممكن، لتحقيق أهداف المحافظة في تحسين بيئة العمل التجاري ودعم الاستقرار والتنظيم داخل الأسواق.

ومن جانبه، قدَّم المهندس أحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية، الشكر للواء كدواني على دعمه لاستكمال المشروع وتدشين مرحلته الأولى، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يحقق حلمًا انتظره الجميع لمدة تقارب 15 عامًا، مؤكداً الالتزام بكافة التعهدات لإنهاء إجراءات النقل دون تأخير أو مماطلة.



كما أعرب تجار سوق الجملة عن شكرهم للرئيس السيسي معتبرين سوق الجملة الجديد بماقوسة هدية غالية لهم، داعين الله عز وجل أن يحقق لمصر على يديه الخير والازدهار والأمن والاستقرار.

جاء ذلك بحضور العميد وليد العاطون، مدير إدارة مرور المنيا، والعقيد حسن شلبي، وكيل شرطة المرافق، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وأعضاء الغرفة التجارية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.