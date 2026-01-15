محكمة باكستانية تأمر هيئة تنمية العاصمة بوقف قطع الأشجار في إسلام آباد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمرت محكمة إسلام آباد العليا هيئة تنمية العاصمة، بوقف قطع الأشجار في العاصمة الاتحادية على الفور.

وأصدر التوجيه اليوم الخميس، رئيس المحكمة كاظم حسين سومرو خلال جلسة استماع بشأن التماس رفعه محمد نافيد أحمد الذي يطعن على ما وصفه بقطع غير قانوني للأشجار في إسلام آباد، بحسب صحيفة ذا إكسبريس تريبيون الباكستانية.

وخلال الإجراءات القانونية ، قال المحامي مقدم الالتماس، مدثر لطيف عباسي، إن الأشجار تُقطع في انتهاك للقوانين واللوائح القائمة.

وأضاف أن الممارسة تساهم في التدهور البيئي وترقى إلى خرق لقانون الحماية البيئية الباكستاني.

واستدعت المحكمة مساعد النائب العام الذي كان حاضرا في قاعة المحكمة وطلبت تفسيرا لقطع الشجرة.

وأمر القاضي سومرو، أيضا هيئة تنمية العاصمة بتقديم تقرير مفصل بشأن هذه المسألة ومنع الهيئة من إجراء المزيد من عمليات القطع حتى جلسة الاستماع التالية.