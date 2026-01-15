 محكمة باكستانية تأمر هيئة تنمية العاصمة بوقف قطع الأشجار في إسلام آباد - بوابة الشروق
الخميس 15 يناير 2026 12:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

محكمة باكستانية تأمر هيئة تنمية العاصمة بوقف قطع الأشجار في إسلام آباد

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 11:11 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 11:11 ص

أمرت محكمة إسلام آباد العليا هيئة تنمية العاصمة، بوقف قطع الأشجار في العاصمة الاتحادية على الفور.

وأصدر التوجيه اليوم الخميس، رئيس المحكمة كاظم حسين سومرو خلال جلسة استماع بشأن التماس رفعه محمد نافيد أحمد الذي يطعن على ما وصفه بقطع غير قانوني للأشجار في إسلام آباد، بحسب صحيفة ذا إكسبريس تريبيون الباكستانية.

وخلال الإجراءات القانونية ، قال المحامي مقدم الالتماس، مدثر لطيف عباسي، إن الأشجار تُقطع في انتهاك للقوانين واللوائح القائمة.

وأضاف أن الممارسة تساهم في التدهور البيئي وترقى إلى خرق لقانون الحماية البيئية الباكستاني.

واستدعت المحكمة مساعد النائب العام الذي كان حاضرا في قاعة المحكمة وطلبت تفسيرا لقطع الشجرة.

وأمر القاضي سومرو، أيضا هيئة تنمية العاصمة بتقديم تقرير مفصل بشأن هذه المسألة ومنع الهيئة من إجراء المزيد من عمليات القطع حتى جلسة الاستماع التالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك