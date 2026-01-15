نظم قصر ثقافة الشاطبي ندوة بعنوان "دور الإعلام في نشر الوعي الثقافي"، ضمن فعاليات هيئة قصور الثقافة وبرامج وزارة الثقافة لنشر الوعي المجتمعي بالمحافظات.

وأدارت الندوة الكاتبة دعاء محمد أحمد، وشارك فيها الإعلامي عبد الله عبد الصبور، كبير مقدمي البرامج بالتليفزيون المصري وعضو اتحاد كتاب مصر، إذ استهل حديثه بمناقشة مفهوم الإعلام، موضحًا أنه لم يعد مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح أداة فاعلة في تشكيل الوعي وصياغة الأفكار، مشيرًا إلى أن كل مقال أو برنامج أو منشور على الإنترنت يحمل رسالة محددة تؤثر في المتلقي.

كما تناول مفهوم الثقافة، مبينًا أنها ليست رفاهية أو حدثًا عابرًا، بل أسلوب حياة يتفاعل معه الفرد ويؤثر به في محيطه، ويتم نقلها من جيل إلى آخر.

واستعرض "عبد الصبور"، تجربته الشخصية في العمل الإعلامي، مستعرضًا أبرز الشخصيات والمواقف التي أثرت في مسيرته وأسهمت في تشكيل خبرته، مؤكدًا أن الإعلام والثقافة قادران على إحداث تغيير حقيقي في وعي المجتمع وإعداد جمهور مثقف وواعٍ.

وعن دور الإعلام في صناعة الوعي الثقافي، أوضح أن الإعلام وسيلة لترسيخ القيم الإيجابية، ورفع الذوق العام، وصون الهوية الثقافية، فضلاً عن دوره في تعزيز التواصل بين الأجيال والتأثير في الجمهور بصورة إيجابية، خاصة عند توظيفه بشكل مسؤول.

وأشار إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، موضحًا أنها سلاح ذو حدين يجب استغلاله فيما يخدم المجتمع، من خلال تقديم المحتوى الثقافي بأساليب مبتكرة دون فقدان العمق أو القيمة.

كما تطرق إلى دور الإعلامي في مواجهة المعلومات المغلوطة والشائعات والمحتوى السطحي، محذرًا من خطورتها على استقرار المجتمعات.

وشهدت الندوة أيضًا حديثًا حول دور البرامج الإعلامية الراهنة في ظل سيطرة بعض الوسائل على محتوى قائم على الإثارة والترفيه فقط.

ووجه عضو اتحاد كتاب مصر، نصائح للإعلاميين بالحرص على التطوير المستمر لمهاراتهم لمواكبة إيقاع العصر ومتغيراته، بجانب تطوير المادة الإعلامية، داعيا الجمهور إلى الوعي في اختيار المحتوى الذي يتابعونه، مؤكدًا أن كل محتوى يترك أثرًا، فضلًا عن أن الجمهور أصبح شريكًا في صناعة الرسالة الإعلامية من خلال اختياراته وتفاعله.

ونفذت الندوة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، ومن خلال فرع ثقافة الإسكندرية بإدارة الفنانة الدكتورة منال يمني، واختتمت بنقاشات مع الحضور حول سبل تعزيز المحتوى الإعلامي باعتباره أداة فاعلة لرفع الوعي الثقافي، بدلًا من تقديم صورة بلا مضمون.