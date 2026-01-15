تقرير: تأخر أوروبا في تحقيق مستهدفات إنتاج طاقة الرياح

كشف اتحاد صناعة طاقة الرياح الأوروبي (ويند يوروب) تخلف القارة بشدة عن تحقيق مستهدفات استخدام طاقة الرياح.

وقال الاتحاد، إن أوروبا أضافت خلال العام الماضي مزارع رياح بحرية وبرية لإنتاج الكهرباء بقدرة تتراوح بين 17 و18 جيجاوات، وهو ما يقل بشدة عن المطلوب للوصول إلى مستهدفات إنتاج الطاقة في أوروبا.

كان اتحاد ويند يوروب خفض في سبتمبر الماضي توقعاته لقدرات إنتاج طاقة الرياح التي تم تركبيها خلال العام الماضي من 22.5 جيجاوات إلى 19 جيجاوات.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي أن تشكل الطاقة المتجددة 42.5% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2030، وهو هدف يتطلب تسريعا كبيرا في إقامة مشروعات طاقة الرياح.

ورغم هذا التباطؤ، قالت تين فان دير ستراتن، الرئيسة التنفيذية لاتحاد ويند يوروب، إن القطاع لا يزال يتمتع بمرونة عامة، مشيرة إلى أنه في حين أن معدل الاستخدام الحالي متأخر عن الأهداف السابقة، وضعت الخطط الوطنية والجهات الصناعية الفاعلة القوية القطاع في موقع قوي.

وأضافت أن بلوغ المستهدف ليس مضمونا، لكنها أكدت أن وضع أهداف واضحة أمر أساسي لتحقيق التقدم.

وأشارت فان دير ستراتن، إلى أن عدم الاستقرار الجيوسياسي قد يسهم في زيادة الاستثمار في طاقة الرياح، مؤكدة أن أمن الطاقة أصبح أولوية استراتيجية.

وأوضحت أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد، مثل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والنفط، وأن توسيع قدرة طاقة الرياح البرية والبحرية سيكون مفتاحا لاستبدال هذه الواردات بكهرباء نظيفة وموثوقة.