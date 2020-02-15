عبدالله السناوى: القطيعة بين الثورات أكبر لعنات التاريخ المصرى

قال الكاتب الصحفى الكبير عبدالله السناوى، إن كتابه "أخيل جريحا" رؤية فكرية وسياسية لحقبة جمال عبد الناصر، موضحا أنه بدأ كتابه منذ 1948، وصولا إلى ثورة يناير، من خلال مذكرات مكتوبة بخط يد جمال عبد الناصر نفسه، حصل عليها من الأستاذ محمد حسنين هيكل، ولم يكن أحد أطلع عليه من قبل.

وأضاف "السناوى" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "TeN": "القطيعة بين الثورات هى من أكبر اللعنات فى التاريخ المصرى، سنكتشف من خلال مراجعة التاريخ الحديث أن موقف مصطفى كامل من الثورة العرابية، وموقف ثورة 1919 السلبى من مصطفى كامل، وثورة يوليو الخاصة بثورة 19، وصولا إلى موقف الشباب فى يناير من ثورة يوليو".

وأكد "السناوى": "إننا لن نتقدم إلا من خلال ضرورة الاعتراف بقيمة تواصل العطاء الوطنى، والتعلم من تراكم الخبرات والعطاء والدروس، ونتعلم من الماضى ونصحح ونتقدم إلى الإمام"، موضحا أنه يعتبر أن كتابه الأخير قام فى فلسفته على إعادة رد الاعتبار للتاريخ الوطنى المصرى، لافتا إلى أنه التاريخ ربما ينقد ولكن من أجل البناء على ما سبق.