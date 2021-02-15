 بايدن يدعو الكونجرس إلى سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة - بوابة الشروق
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بايدن يدعو الكونجرس إلى سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 12:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 12:01 ص

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس إلى المضي قدما في تشريع إصلاح الأسلحة، بما في ذلك حظر الأسلحة الهجومية، في محاولة للمساعدة في منع إطلاق نار جماعي آخر في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن بايدن قوله في بيان صادر عن البيت الأبيض: "إنني أدعو الكونجرس إلى سن إصلاحات سليمة في قانون الأسلحة، بما في ذلك طلب إجراء عمليات تحقق لخلفية الأشخاص قبل جميع مبيعات الأسلحة، وحظر الأسلحة الهجومية ومخازن الأسلحة كبيرة السعة وإلغاء الحصانة لمصنعي الأسلحة الذين يضعون  أسلحة الحرب في شوارعنا عن عمد".

وتابع "نحن مدينون لكل من فقدناهم ولجميع الذين تركوا للحزن على إجراء تغيير. لقد حان وقت العمل."

جاء بيان بايدن بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إطلاق النار في مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، حيث قتل مسلح 14 طالبًا وثلاثة معلمين.

وقال بايدن إن عائلات باركلاند "أوضحوا لنا كيف يمكننا تحويل حزننا إلى هدف أن نسير وننظم ونبني حركة قوية وشاملة ودائمة من أجل التغيير.. نحن نستطيع أن نفعل ما هو أفضل. وسوف نفعل ذلك".

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