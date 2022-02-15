روسيا: إصابات كورونا اليومية تواصل التراجع وتصل لنحو 167 ألفا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 704 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما شهدت أعداد الإصابات اليومية تراجعا جديدا، حيث تم تسجيل نحو 167 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل نحو 180 ألفا في اليوم السابق.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قد ارتفع إلى 14 مليونا و 480596 إصابة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 341635 .

وتماثل 137881 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 11 مليونا و470925.

وكانت السلطات الروسية، رجحت أن تبلغ الموجة الحالية لكورونا، والمدفوعة بتفشي المتحور أوميكرون، ذروتها في البلاد في منتصف شهر فبراير الحالي.