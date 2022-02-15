اليمن والأمم المتحدة يبحثان المستجدات السياسية والأوضاع الإنسانية

بحث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، المستجدات السياسية والأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وجهود الحكومة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، إلى جانب الخطوات الأممية لإنهاء الأزمة اليمنية واستئناف العملية السياسية والدفع قدما بمسار السلام.

وجدد السعدي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التأكيد على دعم الحكومة اليمنية وحرصها على تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية ومواصلة انخراطها الإيجابي مع كل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وتسهيل مهام المبعوث الخاص، محذرا من تلاعب مليشيا الحوثي واستغلالها لتلك الجهود في إطالة الحرب ومضاعفة الأزمة الإنسانية وابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية.

من جانبه، أعرب جروندبرج عن تقديره للدعم المتواصل الذي تبديه الحكومة اليمنية لإنجاح جهوده، مؤكدا أهمية العمل معًا لتجاوز الصعوبات ومواصلة السعي لتحقيق السلام لإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.