أعلن الإعلام الأمني العراقي اليوم الثلاثاء مقتل عنصرين من "داعش" بضربة جوية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - أن المديرية العامة للاستخبارات والأمن بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة تمكنت من رصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، وعملت على تزويد هذه المعلومات إلى القوات الجوية التي وجهت ضربة بواسطة طائرات F_16 العراقية".

وأضافت أن الضربة أسفرت عن مقتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية كانا داخل هذا الوكر.