التحالف العربي: 12 عملية استهداف لمليشيا الحوثي في حجة

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ (12) عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار التحالف العربي إلى تدمير (8) آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا الحوثية، وذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وكان التحالف العربي قد أعلن، أمس الاثنين، أن جماعة الحوثي تستخدم مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية، وطلب من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية في العاصمة صنعاء إخلاءها فوراً.

وقال التحالف إنه استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير، مضيفاً: «أجرينا اتصالاً بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلبنا إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء».