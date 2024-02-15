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أعلنت جماعة الحوثيون، اليوم الخميس، وقوع هجوم أمريكي بريطاني استهدف منطقة الجبّانة بمدينة الحديدة غربي اليمن، في ثاني هجوم على المحافظة.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة، في خبر عاجل مقتضب، أن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة الجبانة بمدينة الحديدة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو لندن بالخصوص، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.

ويعد هذا الهجوم الثاني الذي تتعرض له الحديدة، الخميس، حيث أعلنت الجماعة قبل ساعات عن قصف أمريكي بريطاني استهدف منطقة الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقيه بالمحافظة الساحلية.