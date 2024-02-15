حسام حسن: أشكر الله على تدريب المنتخب

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وجه حسام حسن رسالة للجماهير المصرية بعد توليه تدريب المنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا والذي رحل عقب خيبة مشاركة الفراعنة والخروج من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال حسام حسن خلال ظهوره على قناة (SSC Sports) السعودية :" أشكر الله على تدريب منتخب مصر أدعو الله لتوفيقي في الفترة المقبلة".

ووقع التوأم حسام وإبراهيم حسن عقود توليهما قيادة منتخب مصر بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية مع مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويظهر حسام حسن وجهازه المعاون في قيادة المنتخب عصر اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة لتقديمه مدربا للمنتخب أمام وسائل الإعلام.

وجاء التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب، وطارق سليمان في منصب المدرب العام ومدرب مساعد محمد عبد الواحد وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى والبرازيلي مانويل باريونوفو مدرب أحمال ووليد بدر مدير إداري مع استمرار الجهاز الإداري والطبي برئاسة محمد أبو العلا.