أذربيجان تطلب من بريتيش بتروليوم وقف خفض الإنتاج في أكبر حقل نفطي بالبلاد

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن الحكومة الأذربيجانية طلبت من المستثمرين، ومن بينهم شركة بريتيش بتروليوم البريطانية (بي بي)، وقف الخفض الحاد في الإنتاج في حقل "أذربيجان-جيراق-جوناشلي"، أكبر حقول النفط في البلاد.

وقال علييف، في خطاب تنصيبه أمام البرلمان أمس الأربعاء، دون أن يخص بالذكر مستثمرين محددين "نحتاج إلى إنتاج مستقر للنفط وقد كلفنا المستثمرين بضمان ذلك"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ إنتاج حقل "أذربيجان-جيراق-جوناشلي" من النفط الخام 363 ألف برميل يوميا في عام 2023، مقارنة بذروة إنتاج بلغت 823.1 ألف برميل يوميا في عام 2010، بحسب بيانات صادرة عن شركة بريتيش بتروليوم.

وقال علييف، إن هناك بعض النقاط المثيرة للقلق فيما يتعلق بخفض الإنتاج، معربا عن اعتقاده بأن يتم حل المشكلات من خلال الاتصالات التجارية.

وأضاف أن العمل جار لتحقيق الاستقرار في إنتاج النفط.

وقال علييف: "أعتقد أنه ستكون هناك نتائج في المستقبل القريب".

وأكدت شركة بريتيش بتروليوم أنها تتعاون مع الحكومة لوقف خفض الإنتاج.