تحدث السفير التركي لدى مصر صالح موتلو شين، عن طبيعة العلاقات بين القاهرة وأنقرة قائلا إن «الماضي مات»، في إشارة إلى عودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنّ الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان أكّدا أن هناك تاريخا يجمع بين البلدين، وثقافة قوية مشتركة تستوجب أن يتم فتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما.

وشدد على أن هذه الصفحة الجديدة يجب أن تجعل الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين قائمًا، مع ضرورة تطوير العلاقات المشتركة بما يقود إلى تحقيق المنافع المتبادلة.

وتابع: «رئيسنا يحب مصر وشعبها ويحمل له قدرًا كبيرًا في قلبه.. كما يحب أخيه عبدالفتاح السيسي بشكل كبير.. لقاؤهما اليوم كان وديًّا وهذه الأخوة وهذا الأمل وهذا التقارب بداية لصفحة جديدة بين البلدين».



والتقى الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، الرئيس التركي في قصر الاتحادية، ووقع الزعيمان على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

ومساء، اصطحب الرئيس السيسي نظيره التركي، في زيارة إلى مسجد وضريح الإمام الشافعي بالقاهرة.

وأبدى أردوغان، سعادته بزيارة معالم القاهرة التاريخية والإسلامية، مؤكداً اعتزازه البالغ بحضارة الشعب المصري العريقة.