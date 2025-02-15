حماس: تهديدات ترامب بالتهجير دفعت الاحتلال للتلكؤ في بدء مفاوضات المرحلة الثانية

قال عبداللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس، إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ترتقي إلى تهديدات الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن تهديدات ترامب منحت الاحتلال مساحة للتسويف والمماطلة والتلكؤ في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتحديدًا البروتوكول الإنساني.

وأشار إلى أن الاحتلال أعاق إدخال الخيام والكرافانات والمستلزمات الطبية إلى القطاع، موضحًا أن تهديدات ترامب بتهجير الفلسطينيين دفعت الاحتلال للتلكؤ في بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وشدد على أن ما فشل فيه الاحتلال على مدار 15 شهرًا من حرب الإبادة والقتل والتجويع على قطاع غزة ولم يحقق أهدافه لا بالتهجير أو استعادة الأسرى، فلا يمكن أن يتحقق ذلك بتهديد من الولايات المتحدة.

ونوه بأن الاحتلال فشل عسكريًّا وميدانيًّا، ولم ينجح دبلوماسيًّا وكذلك في المسار التفاوضي.

وانتهت اليوم السبت، الجولة السادسة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير.

وسلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الصليب الأحمر الدولي، 3 أسرى إسرائيليين هم الإسرائيلي الروسي ساشا ألكسندر تروبنوف، وساجي ديكل حن، ويائير هورن.

في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن 369 فلسطينيا، أغلبهم من قطاع غزة.