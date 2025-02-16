مسئول بمعهد الفلك: تحذيرات ناسا عن تهديد الأرض بكويكب ضخم غير حقيقية

رد الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على التحذيرات من وكالة ناسا بشأن وجود كويكب ينضم إلى أكثر المخاطر تهديدا للأرض.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، مع برنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن هذا الخبر يتكرر عشرات المرات في العام الواحد ويصدر من وكالة "ناسا" نفسها.

وأضاف أن هذه الأخبار التي تخيف البعض تصدر من «ناسا» وغير حقيقية وهي تأتي لتمويل مشروعتها في الفلك.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد مسار كوكيب قبل 7 سنوات، متابعًا : «هناك ملايين الكويكبات والصخور القريبة من الأرض»، وشدد على أن الكويكبات تمثل ثروة وبها المعادن النفسية.

وأشار إلى أن هناك ملايين الأسباب لانتهاء الحياة على الأرض لكن من يحمي الأرض والنظام الشمسي والحياة بشكل عام هو الله عز وجل.

وعلق على صور الومضات التي حدثت في سماء الشرقية، قائلا: «هذه ظاهرة غير فلكية وهي إما أن تكون أضواء صناعية من خلال الليزر أو الطائرات بدون طيار وليست هي كائنات فضائية ومن الممكن أن تحدث في أي مدينة».