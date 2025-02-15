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وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، ظهر اليوم السبت، إلى محافظة إدلب لزيارة مخيمات النازحين، لأول مرة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، في تدوينة مقتضبة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن الشرع يزور مدينة إدلب ومخيمات النزوح فيها.

بدوره، قال مراسل «تلفزيون سوريا»، إن الرئيس السوري وصل إلى وسط مدينة إدلب وتوجه إلى زيارة المخيم الأزرق في معرة مصرين بريف المحافظة.

وأضاف المراسل أن الزيارة قصيرة وسريعة ومفاجئة، استمرت ساعات معدودة، وزار الشرع، خلالها مدينة إدلب والمخيم الأزرق.

وتعد هذه أولى الزيارات الداخلية التي يجريها الشرع بعد توليه الرئاسة.

وأظهر مقطع فيديو تجمهر عدد كبير من المواطنين حول الشرع وسط مدينة إدلب، ومن ثم قاد السيارة بنفسه متجهاً إلى المخيم الأزرق.