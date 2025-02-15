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اقتحم البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما صنع الهدف الأول فريقه مساء اليوم السبت أمام نيوكاسل والذي سجله عمر مرموش.

وسجل مرموش "هاتريك" في الشوط الأول ضد نيوكاسل يونايتد في اللقاء المُقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025.

وجاءت أهداف مرموش في الدقائق 19 و24 و33.

وكان هدف النجم المصري الأول بأسيست من الحارس إيدرسون.

وأصبح لدى إيدرسون الآن أكبر عدد من التمريرات الحاسمة لأي حارس مرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (6)، بينما أصبح حارس مان سيتي أول حارس يقدم ثلاث تمريرات حاسمة في موسم واحد.