 صنع الهدف الأول لمرموش.. إيدرسون يقتحم تاريخ الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صنع الهدف الأول لمرموش.. إيدرسون يقتحم تاريخ الدوري الإنجليزي

محمد جلال
نشر في: السبت 15 فبراير 2025 - 6:05 م | آخر تحديث: السبت 15 فبراير 2025 - 6:12 م

اقتحم البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما صنع الهدف الأول فريقه مساء اليوم السبت أمام نيوكاسل والذي سجله عمر مرموش.

وسجل مرموش "هاتريك" في الشوط الأول ضد نيوكاسل يونايتد في اللقاء المُقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025.

وجاءت أهداف مرموش في الدقائق 19 و24 و33.

وكان هدف النجم المصري الأول بأسيست من الحارس إيدرسون.

وأصبح لدى إيدرسون الآن أكبر عدد من التمريرات الحاسمة لأي حارس مرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (6)، بينما أصبح حارس مان سيتي أول حارس يقدم ثلاث تمريرات حاسمة في موسم واحد.


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