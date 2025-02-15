ماذا ينتظر أوكرانيا بحلف الناتو في عهد ترامب؟

تقارير سياسية تستبعد انضمام أوكرانيا مع زيادة الدعم المالي من الحلفاء الأوروبيين

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث أن الرئيس دونالد ترامب لا يدعم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، مما يشكل ضربة كبيرة لآمال كييف في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. تطمح أوكرانيا منذ فترة طويلة إلى الانضمام للحلف، مستندة إلى أن الحماية التي يوفرها قد تقيها مستقبلاً من أي عدوان روسي.

مع ذلك، فإن انضمام أوكرانيا إلى الناتو كان دائماً هدفاً بعيد المنال. ورغم تلقي كييف دعماً عسكرياً كبيراً من دول الحلف، إلا أن هذه الدول لم تبدِ استعداداً لقبول عضو جديد قد يؤدي إلى جر الحلف إلى مواجهة مباشرة مع روسيا. ويعكس موقف الرئيس ترامب خلال ولايته الثانية، الذي تضمن التشكيك في أهمية الناتو وتهديده بالانسحاب منه، ابتعاداً متزايداً عن فكرة انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

موقف ترامب من حلف شمال الأطلسي

تقول صحيفة نيويورك تايمز، أن الولايات المتحدة طالما هيمنت على الحلف سياسياً وعسكرياً، لكن ترامب أثار الجدل بتشكيكه في أهمية الناتو وانتقاده للحلفاء لعدم التزامهم بالهدف المحدد للإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. بل إنه هدد بالانسحاب من الحلف، ما أثار قلقاً بين أعضائه، خاصةً بسبب علاقته الدافئة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بحسب الصحيفة فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض دفعت أعضاء الحلف إلى تعزيز التعاون المالي والعسكري وسط مخاوف من تراجع الدعم الأميركي.

ومنذ ولايته الأولى، زادت الدول الأوروبية من إنفاقها الدفاعي، حيث أنفقت نحو 340 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 30% مقارنة بعام 2021. كما التزمت 23 دولة من أصل 32 عضواً في الحلف بإنفاق 2% أو أكثر من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وفي اجتماع الناتو الأخير في بروكسل، أكد هيجسيث استمرار التزام الولايات المتحدة بالدفاع المتبادل، مشدداً على ضرورة زيادة الإنفاق العسكري لدول الحلف ليصل إلى ما يتجاوز 2%، مع وضع هدف جديد عند 5%.

وضع عضوية أوكرانيا

تمثل عضوية الناتو جزءاً أساسياً من خطة أوكرانيا لتأمين مستقبلها داخل المنظومة الأوروبية. ورغم وعد الناتو منذ عام 2008 بقبول أوكرانيا كعضو مستقبلي، إلا أنه لم يتم تحديد جدول زمني لتحقيق ذلك. وتقدمت أوكرانيا رسمياً بطلب العضوية عام 2022 عقب الغزو الروسي، لكن الناتو اشترط إجراء إصلاحات واسعة قبل النظر في انضمامها.

في ظل استمرار الحرب، يصبح انضمام أوكرانيا للحلف مستبعداً، حيث سيؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا. ومع تصريحات هيجسيث الأخيرة، تبدو فرص عضوية أوكرانيا أبعد من أي وقت مضى، وفقًا لنيويورك تايمز،

ما هي الدول الأعضاء؟

بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، كانت الدول التي أصبحت جزءاً من حلف شمال الأطلسي في عام 1949 هي بلجيكا، بريطانيا، الدنمارك، فرنسا، آيسلندا، إيطاليا، لوكسمبورج، هولندا، النرويج والبرتغال.

ومنذ ذلك الحين، انضمت 20 دولة أوروبية أخرى وهي: ألبانيا، بلغاريا، كرواتيا، جمهورية التشيك، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، بولندا، تركيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا والسويد.

وقد انضمت فنلندا إلى الاتحاد في عام 2023، وانضمت السويد في عام 2024، متخلية بذلك عن موقفها العسكري غير المنحاز في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.