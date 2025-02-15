حماس: لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تكون لها قدم ويد في غزة

قال عبداللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس، إن هناك توافقا على أن تكون إدارة قطاع غزة بع الحرب فلسطينية خالصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه من غير المسموح أن يدير أحد قطاع غزة إلا الشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه فيما يتعلق باليوم التالي للحرب، فقد سبق أن أكدت الحركة أنها معنية بأن يكون يومًا وشأنًا فلسطينيًّا، مؤكدا أن الحركة قدّمت كل المرونة لأن تكون إدارة القطاع فلسطينية عبر تشكيل حكومة وطنية أو عبر لجنة إسناد مجتمعي فلسطينية إن تعذر تشكيل حكومة وحدة.

ولفت إلى أنَّ تضحيات الشعب الفلسطيني التي قدّمت، تلزمها حالة من الإسناد الكبير وتعزيز الصمود لإفشال مخطط التهجير.

وتابع: «كل المحاولات لأنْ تكون هناك قدم ويد في اليوم التالي بعد الحرب لأي قوة على وجه الأرض سواء كانت إسرائيلية أو محاولة لفرض سيطرة على قطاع غزة أو إدارته لن تنجح ولن تمر».

ولفت إلى أن الاحتلال فشل طوال 15 شهرًا في السيطرة العسكرية على القطاع، وحتى في شمال القطاع أو في بناء مستوطنات أو تقسيم القطاع.



